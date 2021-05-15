新冠肺炎疫情升溫，雙北今（15日）起實施三級警戒！品冠日前施打完第二支疫苗，他形容自己「有盔甲啦」，他打完疫苗後沒有任何副作用跟不舒服，老婆Jennifer也對於施打疫苗表達高度意願。品冠說，因為工作需要，剛好有機會就去打了，「施打疫苗可以保護自己跟家人，如果有機會施打疫苗是鼓勵老婆的。」他受疫情影響很久沒回馬來西亞老家，非常思念父母親，除了透過電話視訊關心父母，「我也鼓勵大馬的父母去施打疫苗，他們應該快要輪到了」。

他日前受邀赴北京工作，現在已經返回台北，正在進行14天隔離生活。看到新聞報導雙北進入三級警戒，他立刻要求暫定兩個小孩的課後家教、才藝課、音樂課，告戒他們要戴口罩、勤洗手，也提醒家人沒有重要的事情盡量少出門。他今也在臉書向粉絲喊話：「大家加強防護，口罩戴好戴滿，多忍耐、少出門、勤洗手、勤消毒，做最壞的打算，做最萬全的準備。」

品冠將於7月16日在華山Legacy舉辦讚聲演唱會，他準備了許多經典好歌，更很期待跟粉絲見面互動，至於是否受疫情影響？他表示，「我們一直都有跟主辦單位討論評估，但我們就是遵守政府的規定，該怎麼做就怎麼做，一切遵照規定。」

品冠日前施打完新冠疫苗，目前正在進行隔離中。（摘自微博）

(中時 )