因應COVID-19疫情跨縣市全台延燒，玉山國家公園管理處15日宣布，自即日起至5月28日，全面暫停開放，關閉各遊客服務中心、展舘、賣店；禁止進入生態保護區，山屋全面關閉（視同災害緊急應變處理）；所有停車場降低容留數至50％；戶外遊憩空間全面戴口罩、保持1公尺以上距離。

玉管處指出，室內遊憩據點除維生、秩序維持、必要性服務、醫療及公務所需外，全面關閉。山屋及生態保護區除維生等，山屋全面關閉並禁止人員進入國家公園生態保護區，已獲得許可進入者，其許可證自動廢止。

玉管處表示，15日已入園的山友仍可住宿一晚，16日就必須撤離，防疫疏散作為比照防颱措施，加強管控園區的人流，防止疾病傳播風險。遊客要上廁所只要與展館相連的室內廁所都會關閉，戶外停車場周邊獨立廁所開放遊客使用，並加強清潔消毒。

玉管處強調，各停車場降低停車數減量50％，並得視現場狀況及服務品質適時彈性調整，減緩遊憩據點之人流壓力。防疫管制措施仍將視中央流行疫情指揮中心最新防疫指引，並配合各國家公園環境特性，採因地制宜方式滾動檢討。

(中時 )