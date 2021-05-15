20210305 福原愛1月「已簽離婚協議」!?網疑婚變內幕:一切女方「自導自演」?

日本桌球天后福原愛深陷不倫風暴，讓江宏傑心死提出離婚，早前更有週刊爆料，指原本積極想離婚的福原愛，近日態度180度大轉變，被問起「何時回台」就已讀不回，導致雙方談判一拖再拖，令江宏傑相當不滿。日本兩性專家池內廣美今(15日)更投書媒體，直指福原愛、江宏傑離不成婚，更點出原因出在江宏傑會為了維持經濟條件，選擇與福原愛當分居夫妻，導致福原愛難以離婚。

福原愛被爆對於離婚態度，從一開始的積極逼離，到如今被問到何時回台談判，就裝傻已讀不回帶過去，有傳福原愛是忙著處理在日本的財產，才導致雙方談判一拖再拖。

然而據自由時報引述日媒報導，兩性專家池內廣美今日更投書直言福原愛與江宏傑看起來根本離不成婚。因為福原愛若沒有被拍到不倫，離婚對她並沒有什麼損失，反而因為經濟條件遠勝過江宏傑，可以撫養小孩並重新開始。

自3歲開始練球的福原愛，從小就是日本媒體的焦點，對日本民眾來說，她不僅是天才桌球少女，也是從小看到大的國民女兒，深受愛戴長達20多年，粗估身價至少近10億日幣(約2億台幣)，婚前年收入是江宏傑的37倍。

池內廣妹還引述先前福原愛被婆婆脫口稱呼為「金雞母」的爆料傳聞，認為江宏傑最終會為了維持經濟穩定，選擇與福原愛當遠距夫妻，自己來撫養小孩。而福原愛則是因為牽扯到格差婚與跨國婚姻的關係，比起一般的格差婚女方更難脫身。

(中時新聞網)