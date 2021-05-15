5月14日20點39分，武漢市蔡甸區奓山片區、武漢經開區軍山片區突發9級龍捲風，風速23.9米／秒，部分村灣房屋受損，大量樹木折斷。據統計，截至目前已造成8人遇難，230人受傷。

此外，今（15日）05時01分起至10時12分，湖北多地共發佈54條暴雨、打雷等天氣預警。包括武漢市氣象台今早06時00分發佈暴雨橙色預警信號：預計未來3小時，黃陂、東西湖區有50毫米以上降水，伴有雷電，陣風7-9級，城鄉淹水、地質災害、山區山洪、中小河流洪水風險較高，請注意防範。

(中時 )