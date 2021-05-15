雙北防疫升級三級警戒，除重創雙北餐廳與飯店，米其林一星「impromptu」與「大三元」分別決定暫停營業至5/24日與5/28日，另台北喜來登飯店館內米其林二星餐廳「請客樓」與金雞母「十二廚」自助餐廳亦暫停營業。老字號台菜「青葉」，即日起不接受客人內用，只做外賣與外送生意。

因應疫情發展，台北君悅酒店健身中心三溫暖及戶外泳池、Oasis Spa即日起至5月28日暫不對外開放。Ziga Zaga、彩日本料理、茶苑及漂亮廣式海鮮餐廳則自5月17日至6月8日期間暫不開放。僅留凱菲屋、雲錦中餐廳、寶艾西餐廳照常營運，Cheers歡飲廊每日結束營業時間由原至晚間12點提前至晚間9民眾若持有今（2021）年5月底到期之2020 ITF住宿券、餐券、Spa券將全數展延2個月，至7月底前方得使用。

台北遠東飯店館內：香宮、ibuki 日本料理、大廳茶軒、The Cake Room、客房服務照常服務，唯馬可波羅餐廳暨酒廊、上海醉月樓、遠東Cafe自助餐廳與李白居酒廊則自晚餐餐期起暫停營業。

台北米其林一星餐廳「大三元」總經理吳東璿表示，疫情升至二級時就被取消了150桌，當時就決定若升至三級就店休，同仁薪水照領，但至少可「保障員工同仁的安全」。位在台北晶華酒店B1麗晶精品的米其林一星餐廳「impromptu by Paul Lee」也是為保客什與員工安全，決定暫停營業至5月24日。

(工商 )