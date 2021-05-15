美股上周五在通膨恐慌情緒減退下強彈，標普指數還創下逾1個月來最大單日漲幅，但三大指數周線全黑。美股反彈動能可否延續到本周，零售巨頭財報及房市數據是觀察指標，此外美國4月通膨數據飆升，本周出爐的聯準會（Fed）會議紀錄格外受矚目。

沃爾瑪、家得寶（Home Depot）在內的多家零售巨頭，將於本周接力發布季報。此外本周也有一連串房市相關數據出爐，包括周二（18日）的4月新屋開工、建築許可，周五則有4月成屋銷售。

Fed訂周三（19日）發布4月會議紀錄，此外副主席克拉里達（Richard Clarida）在內的Fed官員，本周將發表談話。由於美國上周三出爐的4月消費者物價指數（CPI）升速驚人，市場料緊盯Fed接下來會釋出什麼政策風向球。

美國銀行資深經濟學家Joseph Song指出:「我認為聯準會會針對這些不尋常的數據仔細推敲，他們想必認為單憑一個數據不足以判定趨勢。」

但市場關切Fed何時會啟動量化寬鬆減碼，經濟數據一有風吹草動都被視為線索。一旦Fed著手放慢購債步調，代表升息可能不遠。

美國4月通膨年率激升4.2％，增幅創12年新高，引發Fed恐提前升息的揣測。然幾位Fed官員喊話尚無收回刺激措施的打算，安撫市場情緒，點燃美股反攻火力。

另外美國疾病管制局（CDC）上周四宣布，完整接種疫苗者無須戴口罩，對股市及經濟也是正面利多。

上周五道瓊指數收漲1.06％，報34,382.13點；標普500指數收高1.49％，以4,173.85點作收；那斯達克指數收漲2.32％，收在13,429.98點。

美股上周劇烈震盪大洗三溫暖，連跌3天後在周四、周五強彈，仍不足以收復廣大失土。三大指數周線盡墨，道指與標指分別周跌跌1.1％、1.4％；受科技股大跳水拖累，那指周跌2.3％，是2月26日來最慘單日跌幅，連續四周收黑，也寫下2019年8月來最長連跌紀錄。

(工商 )