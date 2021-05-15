有些人個性天生樂觀活潑，自然有許多人想與他們做朋友，有的人則較沉默寡言，或是思想較異於常人，交朋友又不主動，想認識他們的人當然也較少，《靈匣網》近日分享3個難有好人緣的星座。

1.金牛座

金牛座的人學習力強，且非常聰明，性格內斂又踏實，在求學階段，成績都相當不錯，但他們屬於「過的相當鬱悶」的類型，儘管學識淵博，但個性非常倔強又固執，與人溝通時更是一板一眼，對他們而言，對錯分明且絕不帶感情，因此在工作上，常處於一個不上不下的職位，與主管關係處得不好，就連下屬對他們也是抱怨連連。

金牛座在與他人討論時，經常堅持自己的想法，就算做錯了，礙於面子也不願低頭認錯，而且很愛生悶氣，對方不小心得罪他們時，金牛座會記在心裡，甚至產生排斥，還可能與對方進行冷戰，這種性格不只出現在工作上，對待家庭與感情也是如此，儘管他們滿肚子知識，但就因非常倔強，導致能力難以發揮，經常有懷才不遇的失落感。

2.獅子座

獅子座的人好勝心強，工作能力也很好，但為人非常霸道，凡事以自我為中心，有些獅子座做了一點事，就喜歡到處吹噓，有時他們在吃飯時，喜歡擺出出手闊綽的樣子，為了保住自己的面子，甚至會頻頻買單，也用錢結交不少非真心的朋友，變成用「金錢」來交友的類型，甚至導致自己經濟上負債累累。

獅子座過於追求「恭維、浮誇」的生活，導致他們容易犯小人，吸引到爛桃花，最終他們感覺自己付出很多，但得到的卻太少，甚至因此沒有安全感與自信心。為了補足心靈空缺，他們會變本加厲地需要「別人的鼓勵與服從」，使獅子座難以有好人緣，建議他們應該要先思考，如何用平常心看待自己，不要過於愛好面子而失去自我。

3.水瓶座

水瓶座的人崇尚自由，但卻是公認不聽從社會規則的怪人，個性上隱藏著保守的一面，而且非常固執，別人不容易改變他們的想法，水瓶座不太會換位思考，很少顧及別人的感受，無論在生活還是工作中，他們都是如此，與別人聊天時，他們提到自己就非常起勁，喋喋不休的說自己的故事，而換別人講述時，他們就變得興趣缺缺，使不少人覺得水瓶座難相處，而且個性古怪，將他們列為「不可深交」的朋友類型。

(中時新聞網)