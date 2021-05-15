因應疫情爆發性嚴峻緊繃，南投縣長林明溱15日召開緊急防疫應變會議，一口氣決議升級管制30項新措施，推動無限接近「三級警戒」防疫效果的防疫新作為。林明溱強調，南投縣已配合中央採取最嚴格的防疫管制措施，眼看全縣觀光業生意一落千丈；縣府別無請求，只希望行政院能優先紓困南投觀光業。

林明溱15日下午2時30分，在衛生局5樓召集縣府主管召開緊急防疫應變會議，決議升級管制30項新措施，力求在最低限度影響民生的考量下，推動無限接近「三級警戒」防疫效果的防疫新作為；隨後參加由行政院召集的全國防疫視訊會議。

林明溱自會中指出，他矢志全力守護南投縣這塊防疫淨土，不僅全體縣府團隊總動員，所有縣民也都相挺全力配合；希望以所訂出的30項防疫管制新作為，持續守護住南投縣今年「零確診」的紀錄。

疫情一夕爆發升溫後，南投縣觀光業直接受到最大衝擊，退房的狀況令業者滿心淌血，觀光業生意一落千丈。林明楨強調，南投縣全力落實防疫同時，最需要的就是中央對南投觀光業的及時紓困，讓觀光首都南投的產業生機能熬過嚴峻疫情的打擊。

(中時 )