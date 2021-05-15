今天在NBA場上快艇以115：122敗給火箭，輸球後也讓他們排名掉到西區第四，在季後賽首輪確定不會對上湖人，所以期待看洛城對決的球迷可能要失望了。而今天快艇為備戰季後賽並沒有放上主力球員，其中主將里歐納德(Kawhi Leonard)和喬治(Paul George)、比佛利(Patrick Beverley)都沒有上陣，很明顯是要讓他們多休息一點。

但大前鋒伊巴卡(Serge Ibaka)時隔兩個月傷癒復出，這也是他磨練手感的大好機會，首節比賽快艇一度還領先11分，但次節火箭連續得分，在半場結束時超前了比數，後面火箭一度領先快艇17分之多，最終就以122-115大勝，而目前快艇和金塊戰績相同，不過金塊有對戰優勢，所以將快艇擠到第四，這也讓快艇確定不會對上湖人。

目前排西區第七的湖人將迎來本季最後兩場比賽，分別是溜馬和鵜鶘，主將詹姆斯(LeBron James)、安東尼戴維斯(Anthony Davis)和薛洛德(Dennis Schroder)都將上場迎敵，因為這兩場比賽非常重要，有機會讓他們爬到西區第六，而且也要避免打附加賽。另外今天獨行俠靠東契奇(Luka Doncic)大三元表現以114比110險勝暴龍，確定搶到季後賽門票，但究竟排西區第5還是第6，要等剩下例行賽打完才有辦法確定。

現在暫定的西區排名依序是爵士、太陽、金塊、快艇，再來是拿到季後賽門票的獨行俠、拓荒者、湖人、勇士。東區部份七六人確定搶下第一，然後是籃網、公鹿、老鷹、熱火、尼克、塞爾提克、黃蜂。不過暫排第10的巫師靠韋斯布魯克(Russell Westbrook)拿下本季第37次大三元，帶領球隊120比105擊潰騎士，附加賽門票到手。

巫師目前33勝38敗，雖仍居東區第10，卻跟同33勝37敗、並列東區第8的溜馬與黃蜂之間勝差僅1場，巫師還有望竄升東區第8，變成跟西區第7塞爾提克爭搶季後賽門票，而巫師最後1場對手剛好就是黃蜂。至於西區的部份在快艇掉到第四就確定沒能提早上演洛城大戰了！湖人方面則要看後面兩場能否撐過難關，才能決定最後與誰對戰。

(中時新聞網)