台灣今（15日）天暴增180例本土確診，中央緊急召開記者會，宣布雙北市進入為期兩週的3級警戒」，消息傳出，民眾緊張萬分，也很遵守規定「避免外出」，這也讓假日都會湧現人潮的信義商圈，首見「空城」景象，連美食街也是空蕩蕩，民眾見此街景不禁驚呼：「以為是世界末日」。

信義商圈街道只見外送員忙送餐飲。（圖／翻攝自信義區三兩事）

國內疫情爆發，中央宣布防疫警戒升級，除關閉休閒娛樂場所外，同時關閉觀展觀賽場所，也宣布禁止室內5人以上、室外10人以上之家庭聚會和社交活動；餐飲場所則應遵守實聯制、社交距離、隔板等防疫措施；職場及工作處所雖未宣布停班，但也需落實個人及工作場所衛生管理，啟動企業持續營運之因應措施。

不少民眾為了防疫都選擇待在家，而台北市的黃金地段信義商圈，日前也傳出有確診者的足跡，因此假日人潮暴跌，街景相當荒涼。

有網友在臉書社團《信義區三兩事》發文附圖：「這裡是2021年05月15日下午兩點的信義商圈」，只見照片中的信義商圈極度冷清，以往周末即會塞滿人潮的香堤大道上卻空蕩蕩，台北101廣場前更是一個人都沒有，而這種空城光景，一般來說只有農曆新年時才會看見。

(中時新聞網)