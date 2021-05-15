國內疫情急速升溫，因應政府疫情防範政策，台北喜來登大飯店宣布自明日（16日）起，除了大廳酒吧及粵式餐廳辰園之外，館內其餘餐廳、外賣店、宴會廳、行政貴賓廳與會館設施皆暫不開放服務，而大廳酒吧調整營業時間為早上11點至晚上8點，粵式餐廳辰園則維持午晚餐期正常營業，但該2間餐廳皆不接受提前預訂。

客房的部分則於明日起至5月28日前暫不接受相關預訂，期間若有已預訂的房客，飯店也將盡量協調房客改期入住或退款，期間也將加強館內全區消毒確保環境安全。此外，配合政府實聯制，入館賓客皆須於飯店入口處以手機或紙本登記「實聯制健康聲明書」供飯店備存，並有紅外線體溫感測儀測量體溫，配戴口罩與酒精消毒，安心防疫一同守護賓客健康。

台北喜來登大飯店表示，為提供賓客更安心的餐飲服務，飯店自5月17日下周一開始，每日中午在「The Deli」面忠孝東路之側門開賣百元便當，炭烤雞腿排、滷雞腿、京都肉排、排骨便當等，每款120元，主打豐盛菜色、平價美味，並以取餐快速來減少接觸，開賣當周（5/17至5/21）再贈鮮選蘆薈汁，團體訂購則提供外送服務。

(中時 )