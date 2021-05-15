靜宜大學於校門口貼出「防疫公告」，禁止非洽公校外人士入校。（靜宜大學提供）

靜宜大學為因應新冠肺炎疫情升溫，5月17日至30日所有課程實施遠距教學，實作課程延後補課。校方提醒師生每日量測體溫、自主防疫，外出時務必全程佩戴口罩、勤洗手，避免不必要移動、活動或集會，並保持安全社交距離！

南開科技大學為保障師生健康，減少群聚感染機會，自5月17日起所有課程試行遠距教學二週，屆時再視疫情發展情況決定是否持續實施遠距教學。校方籲

請老師與同學依照教務處所發出的遠距教學SOP進行課程，並隨時回報狀況，相關注意事項請參見說明。

靜宜大學實施遠距教學期間，全校教職員工正常上班，師生及校外洽公人士憑教職員證、學生證或單位核發的臨時通行證，於校門口經體溫量測合格後入校。校外人士、訪客及校友暫時不得入校。

校內各項會議則啟動視訊或通訊方式進行，學生社團組織也停止辦理講座、研習、交接晚會及成果展演等相關活動。校內餐廳暫停內用，改採外帶供應。靜宜推廣教育處17日起也停止實體面授課程二週，改採線上教學或另安排補課方案。

南開科大校外實習需配合實習公司規劃，嚴守防疫相關規定。國際學生除校外實習及採購民生用品外，請暫時停止外出活動。各單位行政同仁(含兼任行政工作之教師)正常到校上班。總務處將於17日進行校園消毒，為避免影響作業，請同學避免進入校園。

南開科大強調，各項防疫措施將依中央疫情指揮中心宣布而隨時調整，敬請全校教職員工生務必隨時注意，並配合各項防疫措施。

(中時 )