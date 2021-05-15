因應國內新冠疫情升溫，雙北市升級為第三級警戒，包括遠傳電信已先將台北萬華地區、新北蘆洲地區的14間直營及加盟門市暫停營業，並視疫情狀況發展再決定何時開業；台灣大也決定台北萬華地區、新北蘆洲地區共15家據點暫停營業至28日，其它正常營業的門市則實施實聯制。

遠傳電信表示，台北萬華地區5家、新北蘆洲地區的9家的直營及加盟門市即日起暫停營業，將視疫情狀況再決定何時開業，至於其它正常營業的遠傳門市也實施實聯制，並強化防疫措施，量取額溫，酒精消毒，隔板服務，請到店的客戶配合門市人員指引。

此外，遠傳電信的電話客服中心，網路門市，心生活App都持續提供客戶24小時方便快速的服務，歡迎多加利用。詳細的營業時段異動門市資訊請參考遠傳電信官網公告。

遠傳電信同時也啟動防疫升級計劃，開放同仁「居家辦公」及「延長彈性上班」，以降低風險，遠傳電信持續以高規格守護同仁與客戶健康，一起攜手度過疫情難關。

台灣大表示，包括萬華區的6家及蘆洲區的9家myfone門市（含直營與加盟），即起至5月28日暫停營業。其餘門市配合防疫措施，針對進店客戶採實名制登記，並進行人流控管，每店不得同時超過5名客戶，且落實戴口罩與量額溫等防疫措施，請所有客戶配合。疫情期間也請台灣大用戶多利用官網、客服App 或電話客戶專線，以減少人員接觸協助防疫。

(中時 )