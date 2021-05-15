京站升級防疫措施 健身、SPA等將暫停服務 18:572021/05/15 中時 石欣蒨 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 京站時尚廣場也採取應變升級各項防疫措施，不僅全面實行入館實聯制，更會進行人數總量管制，還有如試吃、試用、試擦或近距離服務暫停以外，餐飲區也會保持安全距離，用餐隔板設置，同時為鼓勵使用外送平台服務，將設置統一取貨區，另外28日前日曬房將採預約制，Loxe／Dr. Stretch將暫停服務，mikobeauty SPA也將於明（16日）至18日期間暫停服務，金色三麥也將調整營業時間。 台中全面防堵疫情 宗教活動及夜市與11大場所全面暫停 防疫第一 初日號暫停金廈海上遊 (中時 ) #暫停服務 #升級 #防疫措施 #SPA #設置 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 連江縣公務赴台 除專案核准一律暫停 14:002021/05/15 生活 竹市準3級防疫準備 動物園等多場館關閉 13:552021/05/15 生活 防疫升級 高雄大學停辦畢業典禮 17:232021/05/15 生活 馬祖退房潮 堅守防疫零確診 04:102021/05/15 地方新聞 防疫升級 雙北社區式長照機構停至5／28 15:532021/05/15 生活 車商提升防疫措施 預約制、實聯制並行 18:252021/05/15 生活 案1289去過 全聯小港康莊門市加強三道手續消毒 16:322021/05/15 生活 中市農業局全力圍堵疫情 稽查農產批發市場防疫 14:332021/05/15 寶島 因應防疫升級 台灣高鐵宣布候車區禁止飲食 17:562021/05/15 生活 新竹縣宣布進入準三級應變中心 暫停20大行業營運 16:162021/05/15 生活 雙北警戒升級第3級 OKmart宣布實聯制 15:112021/05/15 生活 生活熱門新聞 台中電子廠男員工確診 公布足跡遍及東海商圈 - 生活 台中男足跡不只東海？網爆新光三越、西屯都在消毒 衛生局回應 - 生活 彰化單日確診暴增6例 鹿港老街空無一人 - 生活 彰化暴增6確診 1家5口母親節聚餐和刮痧業者全染疫 - 生活 【三級警戒】家樂福板橋店被民眾塞爆！ 賣場直接半降鐵門不給進 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。