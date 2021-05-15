京站時尚廣場也採取應變升級各項防疫措施，不僅全面實行入館實聯制，更會進行人數總量管制，還有如試吃、試用、試擦或近距離服務暫停以外，餐飲區也會保持安全距離，用餐隔板設置，同時為鼓勵使用外送平台服務，將設置統一取貨區，另外28日前日曬房將採預約制，Loxe／Dr. Stretch將暫停服務，mikobeauty SPA也將於明（16日）至18日期間暫停服務，金色三麥也將調整營業時間。

(中時 )