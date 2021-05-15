台灣今天爆增180例本土確診，資深媒體人趙少康痛批，指揮中心指揮官「陳時中一意孤行，既不肯普篩、快篩，又買不到莫德納、輝瑞疫苗，無能加上剛愎，超前部署全是扯蛋」，一直沒有真正的落實防疫措施。也因此，他希望大家能自救，人人戴口罩、勤洗手、減少群聚，千萬不要慌張，更不要自己嚇自己，每個人做好自己該做的事情就好。

資深媒體人趙少康。（圖/本報資料照，趙婉淳攝）

陳時中今宣布，因應單日增180例本土確診，新北市、台北市從今日起至28日防疫警戒升為三級。趙少康今(15日)對此在臉書貼文表示，台灣基層的防疫體系不能說不強大，出現破口沒人樂見，只是令人遺憾的是，這次台灣面對的病毒，更頑強。

他感嘆，這次陳時中一意孤行，既不肯普篩、快篩，又買不到莫德納、輝瑞疫苗，無能加上剛愎，超前部署全是扯蛋，一直沒有真正的落實防疫措施，不能只靠全民自我防疫，也不可能永遠叨天之幸。

趙少康認為，要注意的是，現在到處都要實聯制，到什麼地方都要在手機上刷QR Code，然後再填個人資料，搞得這些場所門口大排長龍，反而增加群聚感染機會。他奉勸行政院，應該趕快推出全國通行的App，到台灣任何地方只需填過一次QR Code資料就不必再填，限定用途下，不應該有個資洩漏問題，目前到處填寫的做法更有個資外洩可能，是唐鳳政委最需要處理的當務之急。

願看到這則貼文的每一個你／妳，都平安。 單日高達181例本土確診，是從2019年新冠肺炎疫情爆發後，540多個日子以來，台灣面臨最空前的危機。有很長一段日子，國外的疫情以單日成千上萬的確診數暴增，台灣始終以零星姿態向世界驕傲著。 我們基... 由趙少康發佈於 2021年5月15日 星期六

(中時新聞網)