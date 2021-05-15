本土疫情大爆發，指揮中宣布心雙北升為三級防疫警戒，許多擔心染疫的民眾聚集在醫院或檢疫站；知名急診室醫師田知學今日（15）分享第一線醫師的文章，文章指出目前急診室相當混亂，希望同事、就醫民眾與大眾能多點體諒，並強調無症狀、欲篩檢的民眾能多前往檢疫站，不要全擠到醫院，喊話「沒有人是局外人！」

田知學在臉書轉發「搶救急診室」的文章，該文章由1名急診醫師撰文表示，該醫生說目前急診室相當混亂，希望醫院的其他同仁能給予多點支持、多收點病人，「急診是醫院的一環，我們垮了，醫院也很難守住，這場戰役是需要大家一起參與的。」他同時也對急診就醫的民眾喊話，目前就醫等候時間較長，是要釐清誰需要隔離治療，保護生病與沒有生病的人安全，「我們還是會好好治療你們的，只是需要你們給我們一些時間。」

田知學分享第一線醫師文章，文章指出目前急診室相當混亂，希望同事、就醫民眾與大眾能多點體諒，並強調無症狀、欲篩檢的民眾能前往檢疫站。（圖／翻攝自田知學臉書）

該第一線急診醫師說，希望沒有症狀、欲篩檢的民眾到檢疫站，不要到急診室，「那裏也可以得到你要的服務，來醫院，你被其他人感染的機會也會增加」，他最後呼籲大眾減少外出，戴好口罩，多洗手，做好社交距離，並希望新聞媒體能幫忙宣導防疫觀念，「防疫不只是政府官員的責任，不只是政府的責任，而是每一個人的責任，沒有人是局外人，拜託大家了」。

田知學之後在轉發文章中再次強調「沒有人是局外人」；之後她也分享另則民眾到賣場瘋搶物資的貼文，她說「疫情升級」不是「民生物資缺乏」，明天更沒有軍隊駐守你家門口說不能出門，希望民眾不要再群聚了。

(中時新聞網)