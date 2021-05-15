新冠肺炎疫情升溫，中央疫情指揮中心15日宣布雙北市疫情警戒升至第三級，財團法人「犯罪被害人保護協會」為保障被害人及其家屬、各地分會志工、員工健康，15日強調對被害人保護權益不受影響，並作出因應服務處置措施，包括被害人關懷訪視將改以電話或通訊軟體進行，各分會辦公空間加強清潔消毒，到分會洽公民眾採行實聯制。

犯保協會的服務處置措施如下：

1.被害人關懷訪視以電話或通訊軟體進行為原則：關懷訪視方式在第三級警戒期間，將改以電話或通訊軟體進行為原則，如確實有面談之必要，將落實防疫措施，確保工作人員及服務對象健康及安全。

2.被害人之權益保障事項處理不受影響：犯保協會對於被害人或其家屬之需求，經評估必須及時處理，包含涉及法定期間、權益保障或維持生計事項，例如法律訴訟之進行、假扣押聲請、經濟補助等，犯保協會均會依程序進行服務，被害人之權益不受影響。

3.辦公空間加強清潔消毒，到會洽公採實聯制：自5月17日上班日起，犯保協會總會及各地分會將採實聯制登記，並對到會洽公的民眾主動量測體溫並落實配戴口罩及手部消毒，辦公室內之會談桌等處所，也會不定時加強消毒，以確保工作人員及到訪者健康及安全。

4.配合檢察機關擴大彈性上下班時間：為防堵國內疫情擴大，與保障協會人員健康及安全，犯保協會總會及各地分會配合當地檢察機關依據實際疫情狀況，自行調整彈性上下班時間，從 1 小時擴大為 2 小時，人員原本上班時間 8 點至 9 點，調整為 7 點半到 9 點半；原本下班時間 5 點至 6 點，也調整為 4 點半到 6 點半，以分散人潮，避開尖峰時刻搭乘大眾交通工具。

(中時 )