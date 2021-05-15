中央流行疫情指揮中心與各縣市政府緊急召開視訊會議，台中市長盧秀燕爭取產業紓困補助。（台中市府提供／陳淑芬台中傳真）

中央流行疫情指揮中心15日下午與各縣市政府緊急召開視訊會議，台中市長盧秀燕在會中爭取產業紓困補助。盧秀燕指出，產業配合防疫加嚴措施，難免產生經濟損失，籲請中央能儘速盤點紓困經費，協助產業度過疫情難關。

盧秀燕表示，因應疫情升溫，各縣市防疫作為不約而同加嚴加密，台中各產業也配合市府防疫作為，例如暫停營業等措施都難免造成經濟損失，因前波紓困補助經費已快用罄，希望中央儘速盤點第二波經費資源，協助地方產業儘早獲紓困。

盧秀燕指出，今天公布台中市1確診個案，台中市府遵守規定等中央宣布個案後，才進行相關作業，但因今天全國本土案例新增很多， 部分縣市已率先公布，她建議中央要再次敘明公布個案流程，須待中央公布後，地方再進行公布。

中央流行疫情指揮中心與地方縣市政府今日下午的防疫視訊會議，針對物資供應處理、防疫指引、生活圈管理等議題進行研討。中央流行疫情指揮中心呼籲，因應疫情嚴峻，全國防疫措施持續滾動檢討及推動，呼籲民眾避免不必要的移動，保持社交距離、佩戴口罩。

(中時 )