眼見雙北地區已經升到防疫第三級，PLG在15日晚間總冠軍賽G4開打前夕緊急宣布，將要再次修改總冠軍賽剩餘賽程，G5到G7比賽場地全從台北和平館改到彰化縣立體育館進行，比賽時間也變成5天內打4場的緊湊賽程，擺明就是想要趕在連彰化都不能打之前，把這次總冠軍賽系列戰打完，幸好看起來應該最快明天富邦勇士就可封王。

以下是PLG新聞稿內容，「P.LEAGUE+針對今日（05/15）中央流行疫情指揮中心宣布雙北升級到第三級警戒，經與台北富邦勇士及福爾摩沙台新夢想家協調且兩隊均同意之後，原定總冠軍賽G5至G7在台北和平籃球館進行之賽程，將全數移至彰化縣立體育館，以閉門方式進行，調整後的賽程如下：

FINALS 4：05/15（六）19:00 彰化縣立體育館

FINALS 5：05/16（日）19:00 彰化縣立體育館

FINALS 6：05/18（二）19:00 彰化縣立體育館（如有需要）

FINALS 7：05/19（三）19:00 彰化縣立體育館（如有需要）

請球迷朋友待在家裡專心防疫，並透過民視151台、MOMOTV綜合台 75頻道及聯盟官方Youtube頻道觀賞精采賽事。另外，由於疫情每天均有變化，聯盟將視疫情狀況隨時做出調整，造成不便之處敬請見諒，謝謝。」

(中時 )