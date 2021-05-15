疫情升溫，表演節目紛紛取消或延期，表演藝術團隊及藝術家再次面臨艱困挑戰。國家兩廳院營運售票系統「OPENTIX兩廳院文化生活」即日起開啟「雨天，我們撐傘—攜手支持團隊捐贈方案」，提供觀眾將退款轉捐予原節目主辦單位，或直接以捐款行動表達支持。

國家兩廳院藝術總監劉怡汝表示，每檔節目延期或取消，對團隊和藝術家都是艱難決定，希望可以「支持團隊捐贈方案」減少衝擊；同時持續將兩廳院場地租金減免、售票系統佣金五折、因疫情延期或取消之主辦節目，兩廳院除了依原計畫支給費用，並增加製作預算，增加排練與技術整合的試演，以於疫情紓緩時重新登場等。

另立即啟動OPENTIX「雨天，我們撐傘—攜手支持團隊捐贈方案」，即日起至6月15日，凡節目因疫情取消者，接受「OPENTIX兩廳院文化生活」代售票券節目之主辦單位委託，觀眾可於節目公告取消後的五個工作天內，線上申請將現金退款轉為捐款。而信用卡購票觀眾，仍會維持全額退刷至原信用卡。

「OPENTIX兩廳院文化生活」持續提供團隊疫情協助方案，若於疫情期間節目取消，售票佣金將全數退還。另因節目異動須通知觀眾時，也免收簡訊費用，希望減輕團隊演出成本之壓力。

自去年疫情開始，國表藝三場館發布疫情期間場地配套措施，包括原場地且採用間隔座方式，場租以五折計算，並提供其他方案與租用單位共同討論。以兩廳院為例，租用演奏廳、實驗劇場的團隊，若需採間隔座規劃，在檔期許可條件下，可規劃協助換至較大場地如音樂廳、戲劇院，但以沿用原租用場地的場租計算；若使用原演出場地調整為直播或錄影場，或新申請場地做為直播、錄影、技術測試、排練、製作研發等，場租以定價五折計算。

(工商 )