外交部因應中央流行疫情指揮中心於今日提升台北市及新北市疫情至第三級警戒，17日起陸續實施異地辦公，外交部將利用外交及國際事務學院場地設置做為第二辦公室場所，並預訂於19日啓動。

此外，位於中央聯合辦公大樓的外交部領事事務局領務服務時間維持不變，將持續配合中央流行疫情指揮中心相關防疫政策，實施進出實聯制，要求入內民眾以身分證（或居留證）登錄，領務大廳適時進行人員流量管制，並加強領務大廳清潔與深度消毒。另領務局將採取人員分樓層辦公措施，確保領務業務服務正常運作。

外交部領事事務局在受理民眾申請辦理業務時將於17日採行人員分層辦公措施，各單位人員將分兩組配置不同樓層，同時進行人流管制，以確保核心業務推動所需人力及設備無虞。

外交部及所屬單位將作好各項防疫措施，持續推動我國與世界各國政府及國際組織間合作關係，以及提供民眾各項領務服務。

(中時 )