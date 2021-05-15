俗話說相由心生，一個人看到的事物，或者對事物的理解，會由內心決定，就連整個人的氣質與外表都會受到影響，搜狐網命理專欄點名，處女座、天秤座及金牛座的人總是人見人愛，由內自外散發出討喜的氣質，加上他們心地善良，也很會照顧別人，是非常值得深交的朋友。

▍1. 處女座

處女座的人性格純淨自然，也很有犧牲精神。他們常常有一張五官精緻的臉，氣質古典沉穩，他們是一個願意付出，也樂於付出的星座，不會太計較得失，只要有人主動向處女座求助，他們就會無所顧慮盡力去幫助，就算面對到利益衝突，他們也會選擇克制自己，大方謙讓他人。

▍2. 天秤座

天秤座的人個性優雅，做人和善，更是出了名帥哥美女最多的星座，他們往往面容柔和，輪廓雅致，身材高䠷。天秤座待人溫和坦誠，在朋友中他們善於活躍氣氛，拉近彼此的關係，當大家都大聲嬉笑聊天時，天秤座人則會去照顧坐在角落裡被冷落的人，很會替別人著想。

▍3. 金牛座

金牛座的人個性溫厚老實，待人真誠，也許有些人會誤以為金牛座比較斤斤計較，但其實他們只是為了自己的安全感而計劃生活，並不會給別人添麻煩。金牛座的面相大多溫和柔美，氣質恬靜，只要不是被別人傷害得太深，金牛座絕對不會主動去傷害任何人，相反，他們有一顆與世無爭的心，對於世間萬物的美充滿了溫情，對人也是善意滿滿，是非常值得深交的朋友。

(中時新聞網)