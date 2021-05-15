新冠肺炎影響全球一年多時間，台灣原本在國際間是出了名防疫頂尖，但連日確診人數大爆炸，民眾開始瘋搶糧食口罩，深怕會面臨封城窘境；香港資深藝人黃秋生去年曾為了工作來台居留數月，近期再度抵台慘遇疫情升溫，他也透過臉書列4大要點，拜託大家一起遵守，更信心喊話「一月內必可控」，立刻被大票網友推爆分享。

黃秋生近期因工作再度來台灣居留，日前剛結束隔離14天，沒想到卻碰上新冠確診人數大爆發，大台北地區更進入三級防疫，但他今（15）日稍早也在臉書發文，認為台灣上下一心對抗疫情，還是有機會控制住的。

黃秋生列出4大重點，「盡量不外出，不自私，不恐慌，物資充足盡量自我隔離」，做好這幾項一個月內必定可控制住疫情。

在黃秋生發文半小時左右就被上萬網友推爆並分享，不少人更感謝他真心愛台灣，「感恩黃大哥對台灣的信任」、「台灣加油，沉住氣應戰」、「我們2週就會搞定了，一起加油」、「不聽話的做成叉燒包」、「感謝秋生哥的呼籲，大家一起抗疫」、「沒問題的要對台灣有信心」。

(中時新聞網)