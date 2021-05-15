本土確診案例連日暴增，疫情警戒於今日（15日）來到第三級，台北寒舍艾美酒店宣布自5月16日起至5月28日止因應防疫升級，館內部分餐廳如「巧克光廊」、「探索廚房」與「宴會廳」皆暫停服務。

館內米其林餐盤推薦餐廳「寒舍食譜」維持正常營業，並以梅花座及備有隔板來加強防疫，大廳區提供單點服務，套餐與桌席暫不供應；「北緯二十五」則調整營業時間為上午11點至晚上9點，賓客仍可前往享用精選料理搭配豐盛飲品。

為讓賓客在家防疫時也可體驗五星美食，飯店也提供外帶餐點及餐盒服務。「寒舍食譜」提供府上米其林2.0外帶4人餐，4菜1湯1主食，每套1980元，菜色包含虎皮尖椒爆松阪豬、豉椒雞球煲、明蝦海鮮豆腐煲、欖菜四季豆與臘味三寶蒸飯；6月30日前預訂並完成全額付款，則加贈海螺竹笙燉雞湯，每日午間12點至下午1點或晚間6點至7點，於寒舍食譜取餐。

宴會廳也打造豐富的餐盒供賓客選擇，「奢華九宴」粵式珍饈九宮格便當限特價299元；此外，還有兩款異國風味雙主菜豪華餐盒，以及主打自然健康的蔬食餐盒，每份280元起，單次最低訂購數量20份，需於3天前預訂。

住宿的部分，飯店員工將主動致電予要入住的賓客做確認，若賓客欲延期會取消住房，飯店也會配合防疫考量一切從寬處理；房客早餐則改成供應早餐餐盒的方式，以遵循防疫守則。另外，「客房餐飲」暫停營業、「艾美會館」不開放服務，未來重新開放的時間，飯店將視情況公布。

台北寒舍艾美酒店表示，所有員工會嚴謹且持續執行各項清潔消毒，因應防疫升級，員工、廠商人員，以及餐廳與住房的賓客，都須填寫健康申明書，飯店也已採取實名制，並配合佩戴口罩、酒精消毒及測量體溫，確實執行人流管制。

(中時 )