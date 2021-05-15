國內疫情拉警報，本土病例大爆發，行政院長蘇貞昌今(15)日舉行記者會，指昨天新增確診個案超過180例。對此，日前返回台中處理母親後事的資深媒體人黃暐瀚也表示，考慮到疫情嚴峻，他和哥哥決定取消公祭，「取消公祭、保留家祭」，並希望台灣能夠度過這次的難關。

黃偉瀚今在臉書上發文表示，「追思家母、防疫優先」，前兩天還在呼籲大家，注意疫情發展，千萬小心，沒想到才過兩天，已經變成這麼嚴重的狀況，疫情當前，人人有責，此刻不是只有搶物資、拚儲糧而已。更重要的是減少出門、減少接觸，做好健康管理，勤洗手、戴口罩、噴酒精。

黃暐瀚指出，家母自從事故之後，這段期間，受到社會各界的關心與照顧，主動來幫忙誦經的法師，自動到現場獻花上香的民眾，「哥哥暐舜與我，銘感五內，難以言喻，面對大家的溫暖，我們兄弟倆，感謝、感恩、感動！」而為了不讓每一位希望送家母最後一程的親朋好友，因為跨區群聚，增加感染病毒的風險，哥哥和他決定：「取消公祭、保留家祭」。

黃偉瀚在臉書上宣布，「原訂下週一早上的台中殯儀館公祭，正式取消！我與哥哥會和家屬自行舉辦家祭，懷念媽媽」，並感謝每一位祝福他母親的長官、長輩、好朋友，您們的關懷，我們都收到了，「追思家母、防疫優先！希望台灣能夠渡過這次的疫情難關，謝謝大家」。

(中時新聞網)