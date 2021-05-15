因應雙北市15日防疫警戒提升為3級，號稱「天下第一署」的台北地檢署15日下午開會研商因應措施，指示檢察官自17日起至警戒期間內，取消開庭、暫停傳喚、人犯發監，並通知調查局台北市、新北市調查處、北機站、雙北市警局等司法警察機關暫緩聲請搜索、拘提、採尿、執行各類刑事專案，若人犯移送儘量以視訊訊問方式為主。

北檢表示，為因應第3級防疫警戒，自5月17日起將要求偵查、執行案件均暫緩。1.北檢偵查各股已經訂期開庭者，非有必要，在5月28日前建議通知取消，但遠距訊問不在此限。2.新收執行入監人犯除有必要，暫停傳喚、發監。已傳喚之人犯除有必要，建議通知請勿到庭。已到庭者，請檢察官依個案審酌是否發監執行。

3.觀護人室約談、採尿原則上在防疫期間均不進行，由觀護人以電話約談，社勞及團輔均停止進行。4.拘捕或通緝到案之人犯或被告解送依「因應嚴重特殊傳染性肺炎防疫期間辦理拘捕通緝到案人犯或被告作業流程圖」辦理。

5.內勤人犯已請雙北市警局通知各分局即日起至5月28日，解送人犯到北檢前，先致電北檢法警室通報內勤檢察官指示是否需解送或以視訊方式訊問，如以視訊，請注意設備要雙邊全程錄音錄影。內勤人犯請值班人員隨到隨問，盡量減少留置時間，內勤處理民眾申告案件，勸導民眾盡量以遞狀申告。

6.外勤相驗解剖依「因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情法醫相驗通報及處理流程」辦理，對於相驗人員之相關防護設備均確保足夠。7.各類專案自5月17日起，非有必要，以暫停執行為原則。檢察官與司法警察之專案會議，建議改以視訊方式召開。

8.北檢另增加視訊偵查庭設備以因應視訊訊問。9.通知轄區司法警察機關，有關聲請搜索、拘提、採尿等，請斟酌具體個案，非有必要者，可暫緩為之。

(中時 )