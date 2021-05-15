投資銀行瑞銀（UBS）昨發表報告稱，最近幾周，中國新冠肺炎疫苗接種量急增，目前正以平均每日為0.64％的人口接種的速度進行，趕上美國每日0.65％、歐盟每日0.67％以及英國每日0.72％等地的接種速度，假如目前中國的接種速度能夠持續，估計中國最終將有87％的人口接種疫苗。

路透社報導，瑞銀稱，目前並不清楚中國的疫苗供應數量及出口數量，但相信中國疫苗生產的總產量可能會達到58億劑，這對中國本身人口來説應該已經足夠。從其他國家或地區對中國疫苗的購買承諾中，該行確定的數量約為10億劑。

報告稱，本周（5月10日-5月14日）該行追蹤疫苗接種計劃的全球41個經濟體中，有33個經濟體的接種速度均加快，從最近七天移動平均接種率推算，截止2021年年底全球經濟體將有56％的人口完成接種。發達國家2021年有望為92％的人口接種疫苗，而新興市場國家將有47％的人口完成接種。報告預期，近期新冠肺炎疫情嚴峻的印度，每日接種率可在6月中改善；而本周接種情況有所放緩的巴西，相信隨疫苗供應增加可扭轉過來。

中國國家衛健委公佈，截至5月13日，中國大陸累計報告接種新冠病毒疫苗3.6691億劑次，較5月12日增加1263.8萬劑次，單日疫苗接種量創新高。

(中時 )