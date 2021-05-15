國疫情大爆發，教育部今發出通報，各級學校教職員工生在校上課、上班期間以全程佩戴口罩為原則；中小學校園停止對外開放；畢業典禮、畢業旅行、校外教學等活動，若不能達成防疫標準，則延後辦理或停辦。不過家長團體則要求，中小學也應該停課改為遠距教學。

教育部對各級學校、幼兒園、補習班及兒童課後照顧服務中心發出通報，即日起，進入學校後要全程配套口罩，教職員工生在校上課、上班期間以全程佩戴口罩為原則，如用餐、體育課及學生有特殊情況者等例外。另高中以下學校社團課及課後輔導班可照常辦理，但若無法達到防疫要求，應停止上課。

教育部主秘廖興國說，全國中小學校園停止對外開放；至於大專院校，人員進入學校全面量測體溫，採實聯制並全程佩戴口罩，並於人員出入密集地點規畫單一出入口，且設置體溫測量站。

對於補習班及兒童課後照顧服務中心，廖興國說，相關人員要全程佩戴口罩，採實名制、進出量測體溫、在入口處強制手部消毒並加強環境清潔消毒；若無法達到防疫要求，應停止上課。

廖興國表示，畢業典禮、畢業旅行、校外教學等活動，若規畫在6月8日前舉行，需符合防疫標準，否則就要延後辦理或停辦。屬第三級警戒區域（新北市、台北市），前述活動應直接延後或暫停辦理，或改採線上轉播方式進行。

台北市補教協會總幹事張浩然表示，台北市的補習班上課人數都已經進行分流，每班人數降到100人以下，並採行梅花座。若家長仍有擔心，補習班也都讓學生可以改採線上教學。

全國12年國教家長聯盟則發表聲明指出，現在家長們人心惶惶，擔心小孩到學校去，會造成群聚感染。他們建議，在熱點區域的中小學應該比照大學，暫停上課或改為遠距教學。

(中時 )