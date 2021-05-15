受本土疫情升溫、通膨疑慮影響，台股近期急殺，投資人哀鴻遍野，不少人被迫認賠殺出，有網友表示，去年5月開始玩股票，恰巧遇上當時正夯的生技股，但賠掉了一半資金，今年後開融資操作又被套牢的更慘，總共賠了113萬，他大嘆「薪水、生活費全都輸光」

台股上周自周一（10日）起，連續4個交易日下跌，各大類股僅生技股受惠疫情升溫，股價勁揚，其餘類股無一倖免均下挫，12日盤中更一度下殺至1400點，創下歷史最大跌點，引發不少股民的憂慮。

一名網友在國內知名論壇PTT上發認賠畢業文，表示他去年5月持115萬開始玩股票，剛好遇上當時熱門生技股天國一輝（中天、國光生、合一、杏輝），原本只買了2張，「被慫恿後全下，導致輸了一半的金額，全砍在阿呆谷」。

然而還不只這樣，他後來又買了一堆沒用的股票，年後還開了融資，未料全被慘套，被大盤殺到要補錢沒錢補，「只好全部認賠，總共輸了113萬，薪水一瞬間全輸光，連生活費也都輸光」。

剛進場就賠一半，融資後慘賠113萬，他曬對帳單嘆：生活費全輸光。（圖／翻攝自PTT）

剛進場就賠一半，融資後慘賠113萬，他曬對帳單嘆：生活費全輸光。（圖／翻攝自PTT）

另外，原PO也貼出對帳單，從中雖無法看到買了哪些股票，以及成交股數和筆數，但從投資損益中可以看到，1張虧損約80萬、1張虧損約32萬。

貼文一出，許多網友都為原PO加油打氣，「永遠不要放棄自己，加油」、「辛苦了加油」、「加油，還活著就有機會」、「辛苦了， 學到教訓別玩融資了」、「下次進場賺回來就加油」。

(中時新聞網)