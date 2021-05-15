國內疫情升溫，內政部中央流行疫情指揮中心副指揮官、內政部次長陳宗彥今表示，配合防疫措施，已與地方充分溝通達成共識，即日起，全國各地宗教寺廟暫時不進入至6月8日；各地山屋也關閉2週至5月28日。

陳宗彥表示，因應嚴峻的疫情，為落實防疫，在與地方政府充分溝通討論後，達成共識，全國各寺廟及宗教相關場所，即日起至6月8日前，都暫時不進入參拜，民眾僅可於廟埕或室外在符合社交距離前提下，採實聯制、佩戴口罩參拜。

陳宗彥指出，即日起，玉山、太魯閣、雪霸等國家公園各山屋也關閉2週至5月28日，預估共約1.5萬位預約住宿的山友受影響，其中，已有預先收費的排雲山莊，將會主動通知山友辦理退費，也請山友隨時注意國家公園網站相關最新消息，提前改變登山行程。

因應雙北市進入第三級防疫警戒，陳宗彥傍晚前往警政署視察，提出3點指示，包括全力配合流行疫情指揮中心和地方政府防疫措施，對相關場所加強查察與稽核；穩定社會秩序與治安，安定全民生活；嚴格迅速查察假訊息，立即對外澄清說明，避免假訊息擾亂社會秩序。

陳宗彥也前往移民署視察，要求移民署落實3項重點，包括強化萬華或周邊地區外籍人士安心採檢防疫專案的執行；各地收容所的安全控管與疫情措施的落實，謹慎執行；多元宣導資訊管道，將疫情資訊製作多國語言、透過移工社群網絡、NGO團體、駐臺機構等通路宣導，確實與即時讓在台外籍人士充分掌握疫情資訊。

(中時 )