嘉縣梅山鄉農會承辦的春茶評鑑金萱茶組最大贏家上意茶業吳信忠。（張亦惠攝）

嘉義縣政府與梅山鄉農會舉辦「嘉義縣阿里山高山茶110年春季優良茶競賽」，經過5天評選，15日下午公布成績，青心烏龍組、金萱組特等獎出自梅山鄉瑞峰村，上意茶業一舉拿下金萱組特等及冠軍，是今年最大贏家。今年因乾旱茶葉產量略減，但因製茶期間沒有下雨，日光萎凋充實，香氣更足，品質穩定。

嘉義縣政府委託梅山鄉農會承辦的110年春季優良茶競賽，成績昨天揭曉，梅山鄉瑞峰村張棠宸奪青心烏龍組特等、梅山鄉瑞峰村陳木生奪金萱組特等獎，訂30日將在梅山鄉幸福廣場舉行頒獎暨展售會，因疫情關係是否舉辦會在一周決定。

梅山鄉農會總幹事黃世裕表示，今年受乾旱影響，茶葉產量減少，但大阿里山茶區海拔較高，日夜溫差大且會有雲霧滋潤，茶葉品質穩定，今年跟去年因疫情嚴峻，競賽成績透過網路直播公布。

上意茶業吳信忠說，自己種茶30多年，今年一舉奪下金萱組特等獎及冠軍十分開心，今年雖逢乾旱，但茶園都有灌溉設施，加上良好的茶園管理，更重要的是今年製茶期沒遇到下雨攪局，日光萎凋充足，做出來的茶香氣充足。

今年得獎名單青心烏龍茶組特等獎張棠宸、冠軍林藝諺、吳政田，頭等獎25名、金質獎91名，未入圍者占42.1％；金萱茶組特等獎陳木生、冠軍郭欣諭、黃旭正，頭等獎10名、金質獎33名，未未入圍者點38.4％。

(中時 )