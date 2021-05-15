一位PTT鄉民便傳授疫情時期的「糧食教戰守則」，呼籲民眾不要過度恐慌暴買糧食，非必要盡量不要出門。（鄧博仁攝）

國內疫情大爆發，單日180例本土確診再創新高，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（15日）宣布雙北即日起進入防疫三級警戒。眼看雙北首都進入「半封城」狀態，引起民眾恐慌添購物資，一位PTT鄉民便傳授疫情時期的「糧食教戰守則」，呼籲民眾不要過度恐慌暴買糧食，非必要盡量不要出門。

雙北今新增164名本土確診，指揮中心緊急啟動防疫第三級警戒，各項措施加嚴，防堵社區群聚擴散。有在國外疫區生活的鄉民在網上奉勸大家「口罩戴好戴滿就對了！」也有一名旅居加拿大的網友以「海外半封經驗-儲糧教戰守則」發文提醒，若家中已經有囤有3天正餐的糧食，請乖乖待在家中，不要跟風到超市爆買，除非必要，千萬不要冒險去跟潛在無症狀的陌生人擠在一起。可以先靠「我家巷口」或是超商撐一下。

確定好有3天份糧食後，請好好思考如何降低外出頻率，非必要就別出門；若需要外出，最好先安排好行程，盡量一趟解決。原PO提到，自己會把外出買食物的頻率壓低，「越低越好，並且盡量挑非尖峰時刻，沒車的人能買一到兩週的量，有車的人可以買三週到一個月的量。」

「不能放的少買，可以放的多買。」原PO指出，以生鮮蔬果來說，優先煮不耐放的疏菜，一路吃到耐放的，吃完剛好補貨，勉強算營養均衡。肉類建議一買回來買上分裝丟冷凍，煮之前再一包一包解凍。

經歷過封城的網友發文提醒，若家中已經有囤有3天正餐的糧食，請乖乖待在家中，不要跟風到超市爆買，除非必要，千萬不要冒險去跟潛在無症狀的陌生人擠在一起。（鄧博仁攝）

針對沒有家中廚房、冰箱的民眾，原PO建議，外帶和外送食物都可以多買，回家再冷凍分裝。「多備一些即食食物，泡麵之外還有罐頭、加熱水的即食包、麥片、濃湯包等等。」至於住在學校宿舍的人，可透過預約訂餐購買學餐，時間到了快去快回，不在外逗留；不能預約訂餐的，買飯記得避開用餐尖峰。

原PO提醒，不管是辦公室、宿舍，要避免使用多人共用的冰箱、微波爐，不然就要記得在使用前手動消毒。原PO表示，希望大家不要那麼恐慌，跑去超市暴買，請先衡量自己的飲食資源，並審慎規劃要買的食物種類，能煮就不用吃泡麵。以過往經驗來說，一週後人群會減少，一個月左右大家的購物習慣會穩定下來，超市的補貨速度也能跟上了。「沒必要跟或許是無症狀的人擠，真的不需要冒這種險。」

(中時新聞網)