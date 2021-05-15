高雄市路竹區路北超高壓變電所輸電擴充工程，13日因作業人員錯誤操作導致匯流排接地故障，致使興達電廠跳機而全台大停電。資深媒體人尹乃菁預言2025非核家園可能跳票，前民進黨立委沈富雄表示，2025年蔡英文就已經下台了，因此對她無傷，未來質詢目標，應對準最有可能選2024總統選舉的副總統賴清德和桃園市長鄭文燦。

資深媒體人尹乃菁14日在政論節目《少康戰情室》中表示，民進黨遲早要面對2025非核家園可能跳票這件事，總統蔡英文到現在還是紙鴨子嘴硬，而且現在民進黨一發生任何狀況，比如興達電廠事件，就立刻告訴大家說不缺電。如今他們一定要面對若是非核家園，就會發現基載電力不夠，綠能、風力發電跟不上來。

尹乃菁接著表示，台中的火力發電廠空污、排碳的問題，非常嚴重；台中市長盧秀燕捍衛台中人肺的健康，得到了很大的民意掌聲。但對於民進黨而言，若不解決這個問題，是混不下去的啦。

2025非核家園恐跳票？沈富雄認為，2025年蔡英文就已經下台了，因此對蔡英文來講，已經無傷了，所以最有可能選2024的兩個人，未來才是應該被質詢的對象。另外，台灣的缺水缺電，都上了國際媒體，包括華爾街，他們也是拖台積電之福，或許會想，台積電那麼重要，怎麼可以設在一個可能缺電缺水的一個地方；還有大家都知道，台中的問題在中火，南台灣的問題在興達電廠。所以目前應關注在汙染的問題，因為現在年輕的一代的人對核電的恐懼，遠不及對這個空氣汙染的恐懼。

(中時新聞網)