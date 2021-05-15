有見今（15日）爆增180宗本土確診案例，民眾對於防疫、清潔、消毒等商品的需求必定越發增加，旺旺集團各關係企業就率先響應加入「水神抗菌液-公益加水站」活動，周一（17日）起至6月15日前，連同旺旺友聯產物保險、中天電視台、中國電視公司、宜蘭食品等，為民眾免費提供水神抗菌液（微酸性電解次氯酸水），每戶每日均可領取1公升的水神抗菌液，大家記得要自備全新乾淨的不透光空瓶以方便領取。

17日起民眾每戶每天都能自備全新乾淨的不透光空瓶，在指定時間去「水神抗菌液-公益加水站」免費領取1公升的水神抗菌液。（本報資料照片）

「水神抗菌液-公益加水站」提供地點及時間。（本報資料照片）

「水神抗菌液-公益加水站」提供地點及時間。（本報資料照片）

而此次免費提供的水神抗菌液，其主成分為「微酸性電解次氯酸水」，是一種無色、略帶氯味，使用於空間環境抗菌上、對環境無公害的抗菌液，其抗菌的主成份為次氯酸，pH值介於5.0~6.5間，屬於弱酸性，經多年研究證實，具有10ppm以上的微酸性電解次氯酸水，對各種強力的病原性細菌等均具有優異的抗菌效果，同時也最符合人體的酸鹼值，當水神抗菌液與細菌接觸後，能夠迅速破壞細菌的結構，讓其無法存活而產生抗菌效果，且無污染、無化學殘留，訴度安全、抗菌、消臭、環保、便利、便宜等特點，都是其與市售的次氯酸水不同的地方。

旺旺集團各關係企業就率先響應加入「水神抗菌液-公益加水站」活動，周一（17日）起至6月15日前將於指定地點及時間為民眾免費提供水神抗菌液。（本報資料照片）

水神抗菌液可放隨身攜帶，隨時都可拿出來為自己的物品清潔，也可噴在口罩上以作清潔。（本報資料照片）

17日起民眾每戶每天都能去分別去旺旺友聯產物保險、中天電視台、中國電視公司、宜蘭食品等地點，在指定的時間點去領取1公升的水神抗菌液，民眾需自備全新乾淨的不透光空瓶以方便領取，而領取後也要注意其不能接觸陽光、需放置陰涼處，而且更需要在1到3個月內使用完畢、以免變質，而在領取後不僅可隨身放在身上，隨時都可拿出來為自己的物品清潔，也可噴在口罩上以作清潔，有需要的民眾記得不要錯過可免費領取的時間。

(中時 )