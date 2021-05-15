110年甲組成棒春季聯賽賽事進入尾聲，落入敗部的文化大學以2比1擊敗台北市大，安永鮮物則是單局灌進9分奠定勝基，以12比3擊敗合作金庫，由文化與安永鮮物取得4強門票。

春季聯賽複決賽採雙敗淘汰制，落入敗部的文化今天面對北市大，雖然文化在4局上因失誤先丟掉1分，但投手也沒再給對手得分機會，打線則在6局下敲出連續3支安打攻佔滿壘，再靠著對方游擊手失誤跑回追平分。

8局下文化攻勢再起，首棒打者獲得保送上壘再靠隊友推進攻佔得點圈，紀慶然敲出致勝安打，文化跑回超前分，終場就以1分差取勝。

文化先發投手林哲佑先發7.1局被敲4安，另投出4次三振、1保送，失1分非自責分，接手的林亭佑1.2局只被敲1安，投出3次三振守住勝果。

最後一張4強門票由安永鮮物與合庫爭奪，安永鮮物1局上先馳得點，雖然2局下遭合庫攻下3分逆轉，但安永鮮物在3局上一口氣打了14個人次、攻下9分奠定勝基，順利搭上晉級列車。

明天文化將與安永鮮物交手，敗隊為第4名，另場勝部的比賽則是由台東大學出戰台灣電力，爭奪冠軍戰門票。

(中時 )