台灣新冠肺炎疫情嚴峻，嘉義市是全國人口密度第二高的城市，市長黃敏惠市長今天下午召開緊急會議，市宣布嘉義市以準三級規格備戰，黃敏惠表示嘉市除配合行政院防疫四大措施外，5月28日前還有各項措施，包括夜市攤販暫停營業等。

嘉義市政府宣布，5月28日前進入準三級警戒，市有教育、文化、社會、運動等場館暫時關閉；國中小戶外教學、參訪及畢業旅行等一律停辦；轄區內夜市攤販暫停營業；公務人員及市民不鼓勵到三級警戒區洽公旅遊；即時全面進行清消，由重點區域開始。

嘉義市政府表示，15日上午已與夜市自治會溝通，下午宣布停止設攤營業，店面商家則不在此限。文化路夜市自治會總幹事顏秀蓮說，宣布後開始通知設攤的攤商，請大家勿再來擺攤，配合政府防疫。

黃敏惠也在「中央地方防疫視訊會議」中，向行政院長蘇貞昌提出三點要求，希望中央給予因防疫而停止營運的行業、攤商補償或紓困；趁疫情升溫，人民施打疫苗意願高漲，中央應速調度疫苗全力供應，速達成群體免疫目標；地方防疫經費不足，請中央大力協助，以利疫情控管。

(中時 )