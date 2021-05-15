中央流行疫情指揮中心宣布，自即日起至5月28日雙北市提升疫情警戒至第三級，移民署迅即策定安心採檢防疫專案，就「曾經出入萬華或周邊地區外籍人士」，鼓勵出面採檢及治療，並於今（15）日派遣專案小組前往萬華地區執行專案宣導，地毯式拜訪40家藥局，請藥局鼓勵轉介外籍逾期及失聯人士務必接受篩檢或治療，治安機關將暫緩查處。移民署及警方將合作加強休閒娛樂場所稽查，全力協助防堵疫情。

內政部政務次長陳宗彥前往移民署視察，並指示應落實防疫政策。(戴志揚翻攝)

移民署人員前往萬華地區宣導，地毯式拜訪40家藥局，請藥局鼓勵轉介外籍逾期及失聯人士務必接受篩檢或治療，治安機關將暫緩查處。(戴志揚翻攝)

內政部政務次長陳宗彥表示，為加強宣導外籍移工、漁工、醫療及長照機構照護人員配合防疫作為，移民署製作中、英、越、印、泰、柬、緬等7國多元語言宣導措施，透過移工社群網絡、NGO團體、駐臺機構等通路宣導，即時讓在台外籍人士充分掌握疫情資訊。

為加強宣導外籍移工、漁工、醫療及長照機構照護人員配合防疫作為，移民署製作中、英、越、印、泰、柬、緬等7國多元語言宣導。(戴志揚翻攝)

另外移民署也強化國境防疫措施，即時通知各航空公司轉達外站確實審核，阻絕高風險傳染途徑於境外，同時加強審查旅遊史，落實人流控管，持續確保國境防疫安全。

(中時新聞網)