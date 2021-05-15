胡瓜女兒小禎（胡盈禎）去年結束與整形外科名醫李進良12年婚姻，恢復單身的她，更因為瘦身成功的關係，整個人越來越漂亮，更吸引條件超好的「壁紙小開」丁春霆追求。然而她日前在主持節目被問及小三、渣男哪個更可惡，更不避諱地以過來人身分嗆爆回應，逗得全場來賓哈哈大笑。

小禎日前在《今晚開讚吧》被搭檔羅時豐問到女人第六感特別準，要怎麼分辨是不是這個人渣男？穿著性感露肩上衣的她，自信表示：「這你就問對人了，我就是專家，我對這個很有研究。」

不要臉！外遇尪寧自毀前程也要護小三？小禎「1句話」點破隔空怒嗆？

小禎有感而發地說，現代人對感情觀念越來越薄弱，離婚率越來越高，男人的忠貞度越來越低，讓羅時豐聽了面露尷尬，神回：「這一集妳一定有很多話…很想講。」

小禎更分享她對小三、渣男哪個更可惡的看法，直言：「我覺得小三的問題比較大。」她認為男生自古以來是天性，可是女生能選擇要不要做個善良的人，「我的意思是說，如果她知道這個男生的身分，她還去勾引的話，那不就是XXXX！」疑似爆粗的嗆辣回應逗得全場來賓哈哈大笑。

小禎的言論也吸引女網友留言附和，並分享發生在自己身上的血淚案例，「有個真實案例：明知道對方是人夫，還是願意接受勾引，關鍵是，這個小三也是個人妻、人母……而這個正宮便是小女子我。東窗事發後，人妻小三便惱羞成怒，全部怪罪是男方勾引他，我最後請問她：他如何能勾引妳？妳是喝醉呢還是弱智或是失憶？妳忘記自己也是個有夫之婦嗎？妳連個不字都不會讀不會寫嗎？男的渣、女的犯賤就是你倆的寫照，一丘之貉誰也別想卸責。」

(中時新聞網)