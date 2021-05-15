本土疫情大爆發，指揮中宣布心雙北升為三級防疫警戒，呼籲民眾應更確實做好防疫；1名外送員為落實防疫，在網路上PO出他的「防疫妙招」，就是將每個從客人手中拿到的現金，不論紙鈔或硬幣都一一清洗，硬幣是用洗碗精水浸泡，紙鈔則是噴上酒精後一一晾乾，超狂的方式讓網友笑說「變成洗錢犯了」、「買紫外線消毒燈比較快」。

該外送員在臉書社團「外送員的奇聞怪事」中發文表示，近來疫情升溫，他在外遞送食物時經常拿取顧客的現金，上面可能沾染對方的細菌、病毒，因此他認為錢幣、紙鈔也是需要消毒的，因此他在浴室的洗手槽內裝滿水、加入洗碗精，並將外送收到的錢幣丟入浸泡，而紙鈔則是先用酒精全部噴灑後，再曬衣服的架子一一夾起晾乾，他說如此確實的防疫方法，「自己收錢安心，客人也放心」。

外送員將每個從客人手中拿到的現金，不論紙鈔或硬幣都一一清洗，硬幣是用洗碗精水浸泡，紙鈔則是噴上酒精後一一晾乾。（圖／翻攝自外送員奇聞軼事）

許多網友則笑說，「洗錢，警察快來」、「洗錢嗎，請你跟我們回局裡一趟」、「這就叫專業」、「為這種時候還在外面跑外送的你們，獻上十二萬分的敬意和祝福，注意安全，身體健康」、「你是認真每天這麼做嗎」、「買一個紫外線消毒燈比較快」、「怪不得今天路邊，看到一個司機拿著酒精，狂噴鈔票」。

不過據悉許多外送業已取消收現金的選項，Uber稍早宣布，Uber Eats送餐將強制「放在門口」，並僅能以信用卡交易，落實無接觸送餐，此措施將逐步擴大其他縣市，並且暫停所有現金訂單。北市勞動局昨日也已發函各外送平台業者，請即日起落實採用外送員無接觸的方式送餐，積極維護外送從業人員的勞動安全。

(中時新聞網)