國內本土疫情爆發，引起各界高度恐慌，而台灣確診病例大爆發，也登上《YAHOO JAPAN》國際新聞版面，不少日本媒體也紛紛報導台灣疫情擴大，與防疫等級提升的新聞。同時，台灣疫情大爆發，登上日本媒體版面的消息，也在網路上引起網友熱議。

連續兩日，台灣確診新冠肺炎的本土病例暴增，而隨著疫情擴大，許多民眾紛紛到超市和大賣場搶購民生物資和食品，而此一現象也受到日本媒體關注，並以《台湾で感染者急増 一部で混乱》的標題，登上《YAHOO JAPAN》國際新聞版面排行第一名，同時該篇新聞也登上日媒《NTV NEWS24》(日語：日テレNEWS24)的新聞首頁。

此外，《NHK》也針對台灣疫情擴大，雙北提升防疫等級進行報導，並指雖然過卻台灣嚴格施行隔離制度與航運限制，但這兩日的確診人數，遠超過去一年多累計的164人，《NHK》也發現，到14日為止，接種第一劑疫苗的台灣民眾，占台灣總人口的0.8%，約18萬6000餘人。

台灣疫情擴大登上日媒版面，也在PTT上引起網友熱議，「現在丟臉丟光了，疫調都懶的說，要下放給地方政府」、「日本風俗店，台灣阿公店，有竹筍會染疫」、「之前笑日本的，被笑回來」、「日本一定笑翻」、「要被笑到死了，而且一定酸之前都蓋牌啦」。

更有網友對蔡政府發難，「所以說，話真的不要說太滿 ，Taiwan Can Help」、「help就是邊緣人刷存在感而已」、「他們的反應應該是Taiwan can help? 再秋阿XDDD」、「先把蘇光頭換掉吧，記得阿扁時期，他當院長底下也出一堆包」。

台灣疫情大爆發登上日媒版面，在PTT上引起網友熱議。(圖 翻攝自PTT)

(中時新聞網)