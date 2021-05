國內本土疫情爆發,引起各界高度恐慌,而台灣確診病例大爆發,也登上《YAHOO JAPAN》國際新聞版面,不少日本媒體也紛紛報導台灣疫情擴大,與防疫等級提升的新聞。同時,台灣疫情大爆發,登上日本媒體版面的消息,也在網路上引起網友熱議。

連續兩日,台灣確診新冠肺炎的本土病例暴增,而隨著疫情擴大,許多民眾紛紛到超市和大賣場搶購民生物資和食品,而此一現象也受到日本媒體關注,並以《台湾で感染者急増 一部で混乱》的標題,登上《YAHOO JAPAN》國際新聞版面排行第一名,同時該篇新聞也登上日媒《NTV NEWS24》(日語:日テレNEWS24)的新聞首頁。

此外,《NHK》也針對台灣疫情擴大,雙北提升防疫等級進行報導,並指雖然過卻台灣嚴格施行隔離制度與航運限制,但這兩日的確診人數,遠超過去一年多累計的164人,《NHK》也發現,到14日為止,接種第一劑疫苗的台灣民眾,占台灣總人口的0.8%,約18萬6000餘人。

台灣疫情擴大登上日媒版面,也在PTT上引起網友熱議,「現在丟臉丟光了,疫調都懶的說,要下放給地方政府」、「日本風俗店,台灣阿公店,有竹筍會染疫」、「之前笑日本的,被笑回來」、「日本一定笑翻」、「要被笑到死了,而且一定酸之前都蓋牌啦」。

更有網友對蔡政府發難,「所以說,話真的不要說太滿 ,Taiwan Can Help」、「help就是邊緣人刷存在感而已」、「他們的反應應該是Taiwan can help? 再秋阿XDDD」、「先把蘇光頭換掉吧,記得阿扁時期,他當院長底下也出一堆包」。

台灣疫情大爆發登上日媒版面,在PTT上引起網友熱議。(圖 翻攝自PTT)

(中時新聞網)