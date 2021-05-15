台北市防疫正式進入第3級警戒，民眾嚇得不敢出門，讓大眾運輸運具如公車、捷運運量直直落，據台北捷運公司統計，今日11時至15時的搭乘人數，較上周同期下降7成，幾乎是空車狀態，原本該在假日湧現返鄉人潮的大型轉運站也空無一人，業者還透露準備申請減班。

隨著防疫升級，中央流行疫情指揮中心今日宣布，雙北正式升第3級警戒，民眾應盡量減少流動風險，台北市長柯文哲也呼籲市民沒事不要外出，宜蘭縣長林姿妙也呼籲市民別到雙北活動，也讓往返縣市間的客運幾乎班班空車。

首都客運集團總經理李建文坦言，原先昨日還維持核定班距發車，大約10至15分鐘1班，但防疫升級後，鄰近縣市如台北到宜蘭、台北到花蓮幾乎沒人搭班班空車。由於交通部公路總局說可申請減班，未來預計北宜線減班20％、北花線50％，但尖峰時段發車班次仍會維持，只會調整離峰班次，降低乘客群聚的可能。

北市交通局公運處科長張元榜提醒，由於目前仍維持正常上班上課，業者若想申請調整路線服務班次，尖峰時段必須維持班次服務水準，至於離峰時段，以不超過3分之1減班為準，但可視每條路線搭乘狀況微調。

此外，台北捷運也深受其害，位於萬華區的西門站、龍山寺站幾乎沒人，平時人潮多的忠孝新生站亦同，根據統計，今上午11時至下午3時，運量僅17萬人次，相較8日同期運量43萬人次，直接下跌7成。

不過，北捷仍決定維持原行駛班距，未來將持續觀察人潮情形，滾動調整行車班距。同時加密場站清消頻率，由原4小時縮短為2小時，列車營運時間清消頻率則將由原8小時加密為4小時。

(中時 )