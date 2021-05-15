大立光1名員工確診 公司內部擴大消毒 20:162021/05/15 中時新聞網 蔡宗倫 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 大立光1名員工確診，公司內部擴大消毒。（圖／本報資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 光學鏡頭龍頭廠大立光驚傳有員工染疫確診，針對此事，大立光今（15日）出面證實，表示確實有員工確診，並已將相關接觸人員實施隔離的措施；此外，下周一上班日將繼續維持體溫測量等防疫工作，且暫停外賓拜訪。 大立光證實，確實有員工確診，而現階段也已將確診者接觸人員進行隔離，公司持續拉高防疫層級，且內部已擴大消毒來因應；另外，大立光也補充，目前對營運暫時沒有影響。 台中電子廠男員工確診 公布足跡遍及東海商圈 案1229女兒確診 獅子會群聚燒到高雄 (中時新聞網) #大立光 #確診 #確實 #接觸 #人員 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 新北某專科學校傳確診 全校緊急停課兩周 09:342021/05/15 生活 彰化爆6確診 長照據點八大行業運動中心全停止開放 18:462021/05/15 生活 本土確診病例大增 朱立倫籲政府應公告企業分流、遠距上班機制 15:462021/05/15 政治 馬偕護理專科學校女學生確診 校方發公開信停課兩周 14:442021/05/15 生活 基隆確診再增1例 到萬華擺攤賣茶婦的姊姊 17:302021/05/15 生活 國中會考今天登場 教育部深夜證實：確診考生不只1人 00:212021/05/15 生活 勞保局1外包人員確診 匡列5密切接觸者居家隔離 18:042021/05/15 財經 彰化單日確診暴增6例 鹿港老街空無一人 14:252021/05/15 生活 台中電子廠男員工確診 女友發燒隔離採檢1採陰 16:112021/05/15 生活 土城某社區傳確診個案 里長怨：主委看到人被帶走才得知 09:442021/05/15 生活 確診獅子王去過內壢郵局 工會籲停止正常營業 11:482021/05/15 生活 財經熱門新聞 大立光1名員工確診 公司內部擴大消毒 - 財經 鋼鐵股大逃殺 散戶急：玩完了？專家一句拋救生圈 - 財經 台股殺千點在怕什麼？ 看印度疫情慘況 股市也沒崩 - 財經 一場殺戮洩新局 謝金河：台積電幹掉美、陸2大咖 - 財經 台股崩千點誰在裸泳？謝金河：這檔慘剩天價的1／10 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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