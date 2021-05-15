光學鏡頭龍頭廠大立光驚傳有員工染疫確診，針對此事，大立光今（15日）出面證實，表示確實有員工確診，並已將相關接觸人員實施隔離的措施；此外，下周一上班日將繼續維持體溫測量等防疫工作，且暫停外賓拜訪。

大立光證實，確實有員工確診，而現階段也已將確診者接觸人員進行隔離，公司持續拉高防疫層級，且內部已擴大消毒來因應；另外，大立光也補充，目前對營運暫時沒有影響。

(中時新聞網)