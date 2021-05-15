台灣疫情延燒，雙北昨日起至28日，防疫警戒標準提升至第三級，停止室內5人以上，室外10人以上之聚會，目前包括中天《小明星大跟班》、《同學來了》；衛視《一袋女王》、《歡樂智多星》、《Carry吧 玩家們》；華視《天才衝衝衝》、《黃金年代》；台視《綜藝3國智》等多個節目宣布暫停錄製至月底，其餘電視台也紛紛祭出嚴格的配套措施。

民視稱去年即成立「防疫小組」由一級主管率重要幹部維持一週至少一次的會議，上週也以「準三級警戒」作業來提前部署。外景節目《綜藝新時代》、《GoGoTaiwan》等下週暫停錄影，《綜藝大集合》、《美鳳有約》等棚內錄製的節目，錄影前一定要提供實名制名單外，除了演出當下，所有人一律強制戴口罩。《台灣那麼旺》評審區特別增設透明隔板，選手及樂師都會要求戴上透明口罩，也會加強公共空間消毒次數，大樓電梯分流搭乘。

華視除了節目停錄外，也宣布華視新聞52台改為全時段Live新聞播出，為民眾即時掌握最新疫情消息，記者與工作人員分A、B辦公室作業，進行人員分流管控以應變各疫情突發狀況。TVBS則回應，新聞持續運作，會加強記者和相關人員的安全防護措施。除了政論節目，會做隔板、戴口罩面罩等措施，並降低來賓在同一空間人數。其他節目都下周都不錄影，先用之前的存檔來播出。

三立目前旗下有《全明星運動會》、《綜藝大熱門》與《綜藝玩很大》等，雖然沒有停錄，但會縮減錄影場次、避開高風險區域、不進入室內營業場所，且不開放觀眾。主持人與來賓全程佩戴口罩直至正式開拍前始能取下，目前節目排播正常，後續視疫情發展機動調控。八大《娛樂百分百》下周取消錄影，其他節目視疫情調整錄影狀況，也會讓主持人、來賓配戴透明口罩，座位保持安全距離。

東森也表示，因為目前仍正常上班，所以《全民星攻略》、《醫師好辣》等節目錄影都正常，不過工作人員數量會縮減，錄影場次中間也會間隔久一點，如果有來賓擔心，製作單位也不會勉強，場次會再做調整。JET節目《新聞挖挖哇》、《命運好好玩》等下週也正常進棚錄影。公視則因為《36題愛上你》、《一字千金妙筆生花英雄榜》下次錄影都是5月底，所以目前沒有變動。

(中時 )