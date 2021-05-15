花枝寶寶們爭先恐後的伸出小觸手追食獵物。（新北市漁業處提供）

新北市政府漁業處為增裕新北市的海洋資源，針對民間需求量大的花枝人工繁育，月餘前與海洋大學合作，在貢寮海洋資源復育園區復育花枝種苗，近日進入孵化潮，復育人員為讓小花枝放流後能自主生存，在飼養桶放入小白蝦苗訓練捕食能力，待小花枝長到2公分以上，就可重回海洋懷抱。

花枝種苗經復育人員細心照顧，母花枝產下受精卵後約一個月，近日迎來幼苗的孵化潮，復育人員為了確保小花枝在放流大海後有捕食能力，將農業局與海洋大學合作培育白蝦幼苗作為小花枝的食物，訓練花枝幼苗的獵捕能力。

海洋大學助理教授徐德華表示，人工飼養的環境下不宜過久，為避免花枝幼苗失去野性，因此餵養3到5周後，待幼苗成長至2公分以上時，就可以流放回大海。目前待流放的花枝幼苗計有6000隻，受精卵約1萬顆。

漁業處長張麗珍表示，花枝是新北市重要的水產資源，為海洋資源可永續利用，市府與海洋大學合作並陸續研發花枝人工繁殖技術，將培育的花枝幼苗放流，以期增裕海洋資源。

(中時 )