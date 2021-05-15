台灣2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情升溫，疫情指揮中心今天宣布雙北市升至第三級警戒，引起韓媒關注報導，憂心疫情可能使半導體產業面臨供給問題。

韓聯社、韓國經濟等韓媒今天報導台灣單日新增180起本土病例，政府上調防疫規範、民眾搶購民生物資等。韓聯社引述南華早報報導指出，若未能阻止疫情向南擴散，台灣經濟可能面臨最糟局面。

渣打銀行資深經濟學家符銘財（Tony Phoo）在報導中指出，若確診者持續增加、疫情向南擴散，半導體業等製造業工廠勢必受影響關閉，影響產能，可能造成全球半導體供給不足問題更加惡化。

新加坡星展銀行資深經濟學家馬鐵英受訪指出，台股本週因確診者增加的影響，一度挫跌逾8%。隨著防疫措施強化，台灣消費可能受到進一步影響。

路透社、衛報等外媒則相對樂觀，認為目前防疫升級地區未包括半導體重鎮新竹，不致影響半導體出口。

台灣先前疫情相較其他國家穩定，至今僅確診1475 例，韓媒報導皆以「防疫模範國」形容台灣，並指出這次單日確診一口氣新增180例本土案例，後續疫情變化及經濟影響值得關注。

(中央社)