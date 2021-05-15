國內疫情升溫，中央流行疫情指揮中心宣布今天起雙北調整為第三級疫情警戒，引爆民眾搶購潮，全聯晚間宣布，今天雙北地區門市的營業時間將延長至晚上12點，讓消費者盡量都買得到。

全聯表示，因應民眾購買需求，已經超前部署將商品庫存量拉高3至4倍，各類物品均比照中元、颱風檔期庫存水位，除了門市人員會加強補貨，全聯全體員工也全部總動員，包含全台3座物流廠、6座生鮮處理廠，以及物流配送團隊等，都將24小時加班趕工，並將每天1次配送頻率調高成一天最高配送3次。

另外，全聯也宣布今天雙北地區門市的營業時間延長至晚上12時，其他地區門市則視各店情況調整並自行公告，盡量讓消費者都買得到。

全聯表示，感謝各大供應商全體後勤總動員，以及農委會農糧署、漁業署、畜牧處各單位協調，不論是防疫商品酒精、口罩，還是民生用品如泡麵、罐頭、米、蛋、生鮮蔬果等重點民生物資品項，均已加強出貨、補貨，目前商品庫存量充足，只因部分門市瞬間湧入大量消費者購物，使店員補貨不及，導致貨架暫時呈現較空情況

家樂福則考量防疫措施更為嚴謹，5月15日至5月28 日期間，家樂福超市、頂好超市、Jason’s雙北分店營業時間調整為早上7時至晚間10時，雙北地區部分24小時營業的家樂福超市、頂好超市營業時間因此縮短，家樂福量販及其他地區超市維持原營業時間。

民眾急著想要囤物資，各地賣場都爆發搶購潮，愛買今天統計下午5時之前的數據，來客數與上週六（5月8日下午5時之前）相比，成長達4成，民眾大多採買罐頭、泡麵、包裝米、衛生紙等民生商品。

愛買目前針對酒精、口罩、衛生紙每人限購1件，水、泡麵、罐頭每人限購2件，也向消費者呼籲，國內各項民生物品、原物料充足，針對需求購買即可，不用過度囤積。

除了民生物資，防疫用品也是民眾搶買的項目，台糖表示，台糖將立即補充19萬瓶防疫酒精及20萬包酒精擦，且工廠都有在正常運作，防疫物資比去年大大地充足，請消費者不用恐慌。

(中央社)