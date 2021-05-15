美國疾病管制局（CDC）上周四宣布完成新冠疫苗接種者，大部分場合無須戴口罩後，零售巨擘沃爾瑪（Walmart）和好市多（Costco）隨即於周五附和，完整接種疫苗的顧客及員工，在店內不必戴口罩，除非州政府或當地的法令要求。

全美最大零售商沃爾瑪在發給員工的備忘錄指出，此最新口罩政策，18日起在沃爾瑪各門市及旗下會員制倉儲量販店Sam’s Club生效。只要完整接種疫苗的員工，在賣場、辦公室或其他設施不用戴口罩。

沃爾瑪表示，該公司提供獎金及工作免戴口罩的誘因，鼓勵員工積極接種疫苗。員工向門市主管或人資經理出示完成疫苗接種的證明後，便可領取75美元獎勵。另外每位沃爾瑪員工在上班前的健康檢查，須事先告知打過疫苗，才能免戴口罩。

沃爾瑪發言人指出，不會要求上門顧客提出接種疫苗證明，全憑他們口頭誠實告知。

倉儲量販龍頭好市多在官網公告，自上周五起，只要門市的司法管轄區取消口罩強制令，允許完整接種疫苗的會員與顧客，逛賣場時無須戴口罩。但在好市多內的藥局、眼鏡部、聽力中心等醫療保健區域，仍被要求佩戴口罩。

打過疫苗的顧客和員工，好市多雖不再強制戴口罩，財務長加蘭蒂（Richard Galanti）上周五表示，仍建議員工持續戴口罩。他提到，員工須填一份「口罩選擇退出」（mask opt out）表格，證明他們接種過疫苗，但不會要求顧客提出疫苗證明。

部分全國性零售商表示，他們正在審核CDC最新修訂的防疫指引。全美連鎖超市龍頭克羅格（Kroger）指出，該公司會持續要求戴口罩及保持社交距離，不過將針對CDC的最新指引，探詢員工的反應。

通用、豐田等汽車製造商則說，暫且維持現行的防疫政策，靜待職業安全暨健康管理局（Occupational Safety and Health Administration）的指示。

(工商 )