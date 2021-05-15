國內疫情持續發燒，金門即日起關閉室內景點。（金門縣府觀光處提供）

台灣疫情持續發燒，金門縣府觀光處今宣布全島室內景點及易群聚的導覽遊程，包括浯島城隍廟文物特藏館、沙美老街遊程、日遊瓊林遊程及夜遊後浦美麗小鎮在內，即起暫停開放及解說服務。

觀光處長丁健剛說明，楊鎮浯縣長在中央視訊會議中，已針對疫情快速蔓延，鼓勵旅行社減少組團的現況下，向中央爭取旅行相關產業應「專案」不受定型化契約規定，全額退還已繳團費或訂金，再由中央專案補貼配合的旅宿業者。同時也建議中央採取統一規範，強制確診、隔離、居家檢疫者下載社交APP，以便準確、即時掌握行跡，避免闖關進入金門。

丁健剛表示，該處已要求旅宿業者落實入住旅客實聯制，也會加強實地稽查，同時也將由旅行業公會協助掌握團客資料，全程掌握相關資訊，以減少疫情傳染機率。

另外，8月以前由該處主辦的觀光活動均延期，觀光處同步協調航空公司自今天下午4時起至5月28日，台北航線所有航班受理退票免收手續費，相關內容已公布於各航空公司網頁。

若有疑問可電縣府觀光處（082-324174），或到〈金門觀光旅遊網〉、〈金門觀光逗陣行〉查詢。

(中時 )