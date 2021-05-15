本土疫情升溫，行政院長蘇貞昌宣布增加180位本土確診案例，從今天至28日，台北市、新北市升級第三級警戒，全國休閒娛樂場所關閉，禁止進香團與遶境活動，但仍維持正常上班、上課。民眾黨立委辦公室主任陳思宇表示，民進黨北市立委何志偉PO出萬華快篩站的照片，不顧民眾隱私，還在臉書上自行宣布有一位確診，太誇張了。

陳思宇15日在臉書質疑，什麼時候，北市立委何志偉才願意跟台北市民站在一起？防疫沒有人該是局外人，當衛福部長陳時中與台北市長柯文哲一起努力在第一時間做分流、防堵並成立4處萬華地區快篩站的機制。何志偉卻是見獵心喜，先在臉書上PO出萬華快篩站的照片，何立委明明知道當地正是近日疫情爆發點，卻不顧正在排隊快篩民眾的隱私，直接拍了上臉書，更誇張的是，他還在臉書上自行宣布有一位確診。

陳思宇認為，何志偉身為立法委員，這樣的舉動是在哈囉？面對疫情能不能用更嚴肅的心態？在危機時刻，能不能請何志偉多點同理心，讓更多符合優先快篩順序的民眾先做完篩檢，而不是搶聲量、蹭疫情。身為立委明明就有更多查證的機會，身為公眾也更應該負起更多宣導防疫的責任。

何志偉則在臉書以三個「很抱歉」，表達歉意。何志偉表示，不應該在這個時候用一個欲速則不達的方法來解決問題，不該公布快篩站的相關圖片，這樣影響民眾前往的檢驗意願，錯失防堵疫情的良機。

(中時新聞網)