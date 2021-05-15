中央疫情指揮中心宣布，今本土暴增180例確診，雙北可能因此封城嗎？資深媒體人陳揮文坦言，雙北若要封城，需14天內平均每日確診100例以上，若從今天起算未來13天都達標，那就會達到第四級警戒標準，屆時恐怕會非常危險，若從目前較大的3起群聚來看，狀況恐怕不容樂觀。

本土確診暴增雙北會封城嗎？資深媒體人陳揮文這樣說。圖為 台北市空拍照。（圖/本報系資料照）

陳揮文15日上TVBS政論節目《新聞大白話》，他表示，雙北被列為三級的原因，是因為目前確診案例最多是台北和新北，其他縣市都是個位數，目前比較大的3起群聚，分別是「萬華茶藝館」、「五股獅子會」、「宜蘭遊藝場」，從11號7例、12號16例、13號13例、14號29例、15號180例，尤其今天這樣的數字是指揮中心只統計到昨天14日的人數，並在今天公布，今(15日)的，要在明天才會公布。

至於「第四級警戒標準為何？」陳揮文直言，到第四級就代表疫情非常嚴重，14天內平均每日確診100例以上，若從今天起算未來13天都達標，那是非常危險的，可以說未來2周是整個疫情的關鍵，若明日也超過百例，那就代表2/14了，狀況恐怕不容樂觀。

陳揮文也坦言，蔡政府防疫做得怎樣，人民心裡有數，否則大家也不會超前部署提升防疫措施，若疫情真到了要封城的時候，台灣到底準備好了沒，這是值得思考的。

(中時新聞網)